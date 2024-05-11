Dünya Çölyak Gününde toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi koordinesinde yürüyüş düzenlendi.

Yunus Emre Parkında gerçekleştirilen yürüyüşe, Çorum Çölyak Derneği, 75.Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri ile İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Personeli katıldı.

Yürüyüşte Çölyak hastalığı ile ilgili pankart ve dövizler açılarak farkındalık oluşturuldu ve hastalık hakkında bilgiler verildi. (Haber Merkezi)