Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelir artırıcı düzenlemeler kapsamında fiş ve fatura gibi belgeleri düzenlemeyenlerle bu belgeleri almayanlara ağır yaptırımlar getirerek, kayıt dışı ticareti azaltmayı öngörüyor. Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı öneriler arasında toplumun tamamını ilgilendiren alışverişte belge düzenlemesi dikkat çekiyor.

FİŞ ALMAYAN DA ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI ÖDEYECEK

Halen fatura ve fiş gibi belgeleri düzenlemeyenlere tutarın yüzde 10’u kadar ve en az 3 bin 400 lira tutarında özel usulsüzlük cezası uygulanıyor. Alıcının mükellef değil de tüketici olması halinde ceza 1/5 oranında uygulanıyor.

GİB yeni dönemde hem alıcı hem de satıcılara uygulanan cezanın artırılmasını öngörüyor. Bu kapsamda satıcılar yönünden belge düzenine uyulmadığı durumda birinci tespitte ceza tutarının 3 bin 400 liradan asgari 30 bin liraya yükseltilmesi öneriliyor. Eğer satış bedeli yüksek ise düzenlenmeyen tutarın yüzde 30’u kadar özel usulsüzlük cezası uygulanacak.

Ancak alıcılar 5 gün içinde belge düzenlenmemesini GİB’e bildirmesi halinde cezadan kurtulacak.

HESABINI BAŞKASINA KULLANDIRANA 20 MİLYON LİRAYA KADAR CEZA

Yaptığı satışları şirket hesabı yerine ailesi veya başkasının IBAN hesaplarına havale yaptırarak tahsil eden şirketler ile kendisine ait hesabı bunlara kullandıranlara da ağır yaptırımlar geliyor.

Her iki kesime de asgari 30 bin lira-azami 20 milyon lira olmak üzer işleme konu tutarın yüzde 10’u kadar ayrı ayrı özel usulsüzlük cezası kesilecek.

POS CİHAZINI BAŞKASINA KULLANDIRANA 90 BİN LİRA

Öte yandan son dönemlerde sıkça gündeme gelen başkasına ait POS cihazını kullananlar ile POS cihazını başkasına kullandıranlara da ağır yaptırımlar öngörülüyor. Bu kapsamda mükellefiyet türüne göre her iki tarafa da 22 bin liradan başlayıp 90 bin liraya kadar çıkan miktarda özel usulsüzlük cezası kesilmesi planlanıyor.