Evlat!

İnsanoğlunun ahirde çektiği maalesef öncesinde ektiğidir. Onun için evvelinde ekeceklerine dikkat etmeye çalış ki, ahirde rahat edesin evlat.

Evlat!

İnsanoğlunun evvelinde + - yaptıkları, ahirinde + - çektiklerinin teminatıdır. Teminat ne kadar + olursa ahirinde çekilecekte o kadar - olur evlat.

Evlat!

Zorda kalınca, kader diyemeyen keder der. Kader ortadan çıkarsa meydan kedere kalır o da durmadan üzer. Onun için kaderi ortadan çıkarmamak lazımdır evlat.

Evlat!

İlmi siyaset eksiği olan siyasetçi ve ekibi ziyaretinde bazen fanatik olmayan seçmenlerden -alacağı- oyu da kaybedebilir. Onun için topyekün doğru iletişim, samimiyet ve tabiri halk ile pot kırmamak çok önem arz etmektedir. Bir gün siyasete girersen bunu asla unutma evlat.

Evlat!

İnsanoğlu, ümitle beklerken yarını, birde bakar ki yar başına gelmiş ümitler tükenmiş evlat.

Evlat!

Yeşil ışıklarda geçmeden önce bir kez daha bakılır ki, dalgınlıkla kaza olmasın. Söz söylemeden önce de son bir kez daha düşünülmeli ki, ahirinde gönül kalmasın. Yarın aynı sofrada otururken tabakla beraber ortaya gelmesin evlat.

Evlat!

Zamanı gelip, insan koltuktan kalkarken, işyerini devrederken veya memuriyetten siyasete, -inşallah benden daha iyisi, daha liyakatlisi oturur. Bu ülkeye benden daha güzel hizmet eder- diye dua edebilirse bugün biz kaybetsek de - atide torunlar kazanır. Zamanı gelince bu duayı samimi olarak yapmaya çalış evlat. (İnşallah emekli olurken ben yapmaya çalışacağım)

Evlat!

Evlat, yaşlı anne babasını başka bir kardeşine gönderdiğinde -annem babam emin ellerde, onlar benden daha iyi bakmaya çalışır- düşüncesini taşıyabiliyorsa bu büyük bir nimettir. Kardeşlere düşen de bu nimeti zedeleyecek hal ve hareketlere dikkat etmektir evlat.

Evlat!

Bazen öyle özler ki insan sevdiklerini, yazardır ama kelime bulamaz yazmaya. Sen kelime bulurken yazmaya çalış evlat.

Evlat!

Muhafazakâr aileler de anne babalar çocuklarına; ortaokul, lise, üniversite yıllarında tavsiyelerine uymayınca sadece üzülürler. Lakin hayata atıldıktan sonra şeddeli olarak riayet edilmemeye devam edilirse bu sefer üzülmekle kalmaz, kendilerinin ve yavrularının ahiretlerini düşünerek, aynı zamanda vicdan azabı çekmeye başlarlar evlat.

Evlat!

İnsan kaybettiğinin arkasından 'keşke' demek zorunda kalmıyorsa şanslıdır. Çünkü her keşkenin altında vicdan azabı yatar. O da, acıyı bir kat daha çoğaltır ve insanı yer bitirir evlat.

Evlat!

Anne babası sıkıntı çekmiş, aile olarak kiralarda çok kalmış gençler; izdivaç yaptıklarında öncelik sırasına erkenden ev sahibi olmayı koyarlar. Diğerleri ise ekseriya yeme içmeyi, araba sahibi olmayı ve gezmeyi koyarlar. Bu noktada sen aklıselimle yolunu belirle evlat.

Evlat!

İzdivaçta, eşin benim dediğim olur, sen benim dediğim olur diye inatlaşıp geçimsizlik baş göstermeye başladığında, ikinizde inadınızdan vazgeçip ''Allah'ın dediği olur'' diyebilirseniz muhtemel ki, geçimsizlikler en asgari düzeye inmeye başlayacaktır evlat.

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