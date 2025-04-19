Trendyol 1. Lig'in 35. hafta maçında Manisa FK sahasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri; 28. dakikada Minchev ve 45. dakikada Bartu kaydetti. MKE Ankaragücü'nün tek golü 54. dakikada Kwabena'dan geldi.



Bu sonuçla 41 puana yükselen Manisa FK, düşme hattının bir basamak üzerine çıktı. 39 puanda kalan MKE Ankaragücü ise 17. sıraya gerilyerek düşme potasına girdi.



ADANASPOR KÜME DÜŞTÜ



Manisa FK'nın bu galibiyeti sonrası 27 puandaki Adanaspor'un küme düşmesi kesinleşti. Trendyol 1. Lig'de Adanaspor'dan önce küme düşen bir diğer takım Yeni Malatyaspor olmuştu.

Editör: Çorum Hakimiyet