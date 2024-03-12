Ahlatcı Çorum FK cumartesi günü sahasında oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarına dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Geçtiğimiz hafta lider Eyüpspor deplasmanından üç puanla dönerek play-off potasında avantajlı konuma geçen kırmızı siyahlı takım bir günlük iznin ardından dün akşam saat 16’da tesislerde toplandı ve saat 17’de tesislerde ilk antrenmanına çıktı.

Haftanın ilk antrenmanına tüm futbolcular katılırken bileğine aldığı darbe nedeni ile takımdan ayrı olarak düz koşu yaparken diğen tüm futbolcular çalışmaya katıldı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta ilk çalışma öncesinde futbolcularla bir toplantı yaparak Eyüpspor maçını değerlendirdi ve bu maçta yaptıkları artıları ve eksileri anlattı.

Özbalta topa sahip olma ve hücuma çıkma konusunda yaşadıkları sıkıntıyı çözmeleri gerektiğini söyledi.

Eyüpspor galibiyetinin verdiği moralle kırmızı siyahlı takım futbolcuların son derece moralli ve neşeli oldukları gözlendi.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanda daha sonra Eyüp maçında doksan dakika forma giyen futbolcular düz koşu yaparak antrenmanı tamamlarken oynamayanlar ise dar alanda pas ve çabuk kuvvetin ardından yarı sahada oyun formatında maç yaptılar.

Kırmızı siyahlı takım Manisa maçının hazırlıklarını bugün yapacağı çalışma ile sürdürecek.