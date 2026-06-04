ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın basın biriminden, Kemal Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yapıldığı yönündeki iddiaya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, Yavaş’ın Güvenpark mitingi sonrası Kılıçdaroğlu ile herhangi bir telefon görüşmesi gerçekleştirmediği belirtildi.

“İFADELERİN TAMAMI ASILSIZDIR”

Mansur Yavaş’ın basın birimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Mansur Yavaş’ın Güvenpark mitingi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile herhangi bir telefon görüşmesi olmamıştır. Bugün bir gazetenin yazarı tarafından köşesinde yer alan ifadelerin tamamı asılsızdır.”