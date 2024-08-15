Çorum Genç İş Adamları Derneği (Çorum GİAD) tarafından düzenlenen ve Dr. Kamil Bayar'ın konuşmacı olarak katıldığı "Aile Şirketlerinde Yönetim" konulu söyleşi Çorum iş dünyasının önde gelen isimlerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Söyleşide, aile şirketlerinin yönetiminde karşılaşılan zorluklar ve bu zorlukların nasıl aşılabileceği üzerine, Dr. Kamil Bayar bilgiler verdi.

İletişim Uzmanı Meltem Danışman Çınar’ın moderatörlüğünde yapılan söyleşide konuşan Dr. Kamil Bayar, uzun yıllara dayanan tecrübesiyle katılımcılara önemli bilgiler aktardı ve şirketlerin sürdürülebilir bir şekilde büyüme sağlamaları için dikkat edilmesi gereken hususları paylaştı.

Program boyunca, katılımcılar arasında interaktif bir diyalog kurulurken tecrübeler de paylaşıldı. Hem bilgi verici hem de keyifli bir atmosferde geçen etkinlik, Çorum iş dünyasının temsilcilerinin yönetim konusunda farkındalıklarını artırdı.

Çorum GİAD Başkanı Burak Küçükbenli konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Aile şirketleri, özellikle Anadolu’da geleceğe taşınan değerlerimizin koruyucuları olarak büyük bir öneme sahiptir. Aile şirketlerinin devamlılık ve uzun vadeli planlama kabiliyeti gibi birçok avantajı vardır. Ancak, doğru yönetilemediği takdirde bu avantajlar dezavantaja dönüşebilir. İstatistiklere göre, Türkiye’de tüm şirketlerin yaklaşık %95’ini aile şirketleri oluşturuyor. Bu şirketlerin %70’i ikinci kuşağa geçmeden maalesef ömrünü tamamlıyor. %12’si ise üçüncü kuşağa geçebilirken, sadece %3’ü dördüncü kuşağa miras kalabiliyor. Bu istatistikler, doğru yönetim stratejilerinin ve etkili liderliğin önemini gözler önüne seriyor. Marka şirketlerin geleceğe taşınması, sadece bir iş hedefi değil, aynı zamanda toplumsal bir görevdir. Ayrıca aile bireylerinin ilişkileri açısından bakıldığında ise oldukça hassas bir konu” ifadelerini kullandı.