Ahlatcı Çorum FK’nın transferin son günü kadrosuna kattığı iki yabancı futbolcu Ümraniyespor maçını tribünden izlediler.

19 yaşında ve FC Shkupi takımından kiralık olarak Ahlatcı Çorum FK’ya transfer olan Clement Ansah orta sahada görev yapıyor. Genç futbolcu sezon sonuna kadar kırmızı siyahlı takımda forma giyecek. Diğer transfer ise Paris SG alt yapısından yetişen ve Clermont Foot, Ajaccio, Lens, Genoa, AC Pisa, Nimes Olympique, Manisa FK, Al-Shamal SC, AE Kifisias takımlarında forma giyen stoper mevkiinde oynayan Loick Landre ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Cuma günü Çorum’a gelerek resmi imzayı atan iki futbolcu Ümraniyespor maçını tribünden izlediler ve taraftarlar büyük ilgi gösterdiler. İki futbolcu bugünden itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacaklar.