Çorum’un Sungurlu ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde bir işyerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli Adana’da yakalandı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Sungurlu OSB’de gece saatlerinde bir işyerine giren maskeli 4 şahsın hırsızlık olayı gerçekleştirdikleri ihbarı üzerine harekete geçti.

Olayın meydana geldiği iş yeri ve çevrede bulunan kameralarının incelenmesi neticesinde kaçış istikametleri tespit edilen şahısların, farklı illerde de aynı şekilde hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlendi. Titizlikle incelenen kamera kayıtları ve diğer iller ile yapılan koordineli çalışma neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıslar Adana’da yakalandı.

Olayda kullanılan araç ve suç eşyaları ile birlikte yakalanan iki zanlı “Nitelikli Yağma” ve “Hırsızlık” suçlarından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.