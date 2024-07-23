Geçtiğimiz sezon Çorum FK’ya transfer olan Massis Gülük Vanspor’a kiralık olarak verildi.

2002 Liege doğumlu Massis Gülük geçen yıl üç yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezon dört maçta kırmızı siyahlı formayı giyen Massis Güllük yeni sezon forma giymek isteği nedeni ile ayrılmak isteyince kiralık verilmesi kararlaştırıldı.

Geçen sezon Çorum FK’da birlikte görev yaptığı Teknik Direktör Tahsin Tam’ın yeni sezon için Vanspor ile anlaşması üzerine Massis Gülük kırmızı siyahlı takıma kiralık olarak verildi.

Cumartesi günü Adanaspor ile oynanan hazırlık maçında 90 dakika forma giyen Massis Gülük Bolu kampını Çorum FK ile tamamlayacak.

Gülük bu etabın ardından Vanspor ile çalışmalara devam edecek.