2. Amatör Küme final grubunda ilk haftada oynanan Mecitözü ilçe derbisinde Mecitözüspor ilk yarısını 1-0 tamamladığı maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 yenerek iddialı bir başlangıç yaptı.

Mecitözü İlçe sahasında oynanan maçın ilk yarısını Mecitözü Gençlerbirliği takımı Mehmet Ali’nin attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda oyanda kontrolonü eline geçiren Mecitözüspor 65. dakikada Koray ile beraberliği sağlarken maçın son dakikasında Mustafa takımını 2-1 öne geçiren golü attı.

Mecitözü Gençlerbirliği takımı iki oyuncusu kırmızı kart görmesi nedeni ile maçı 9 kişi tamamladı.

Bu galibiyet ile Mecitözüspor final grubuna üç puanla başlamanın sevincini ve ilce derbisini kazanmanın mutluluğunu yaşadı.