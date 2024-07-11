Mecitözü’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü voleybol turnuvası düzenlendi.

Turnuva sonunda Filenin Gülleri takımı birinciliği kazandı. Mecitözü İlçe Spor Salonunda yapılan turnuvada üç takımda 18 sporcu mücadele etti.

Yapılan müsabakalar sonunda Filenin Gülleri takımı iki rakibinide yenerek birincilik kupasının sahibi oldu.

Filenin Sultanları takımı ikincilik kupasını alırken Mecitözü Rüzgarları takımı ise üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Maçların ardından düzenlenen törenle mücadele eden takımlara kupaları Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Demirer tarafından verildi.