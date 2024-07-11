Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 3x3 Basketbol Turnuvası başladı.
Bakanlık tarafından proje kapsamında illerde Spor okulları bünyesinde çalışmalara katılan sporculardan oluşan takımların mücadele ettiği 3x3 Basketbol Turnuvası Atatürk Spor Salonu’nda başladı.
10 takımda otuz sporcunun mücadele ettiği turnuvada maçlar basketbol antrenörleri gözetiminde Atatürk Spor Salonunda yapılacak.
Minik sporcuların gelişimi adına verimli geçmesi beklenen turnuva sonunda dereceye giren takımlara düzenlenecek törenle kupaları verilecek.
Editör: Murat Çetin