Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısı 8 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek.

Toplantı saat 14.00’te Belediye Hizmet Binası’nda yapılacak. Toplantının gündem maddeleri arasında rezerv konut projesine yönelik sermaye artışının yanı sıra şu başlıklar yer alıyor:

“UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Projesi için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi, boş kadro iptal ve ihdas işlemleri, konut alanlarında ticaret kullanımı düzenlemesi, 2 adet imar planı değişikliği teklifinin İmar Komisyonu’na havalesi, Gülabibey Mahallesi 2644 ada 342 nolu parsel için imar planı değişikliği, Çomar Mevkii 153 ada 205 nolu parsel ve çevresi için imar planı değişikliği, İlice Mahallesi 705 ada 2 ve 4910 ada 17 nolu parseller için imar planı değişikliği, Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 14., 16., 20. ve 22. sokaklar arasında kalan parka “Özgür Filistin Parkı” isminin verilmesi, 2025 yılı ek ücret tarifesinin görüşülmesi.”