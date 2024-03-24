Kadın Muhasebeciler ve Muhasebe Çalışanları Derneği (KADMUDER) iftar programı düzenledi.

Kadın Muhasebeciler ve Muhasebe Çalışanları Derneği, Dalyan Makina sponsorluğunda gerçekleştirdiği iftar yemeğinde muhasebe sektöründeki kadın profesyonelleri bir araya getirdi.

Dernek Başkanı Funda Aykaç'ın açılış konuşmasının ardından Vaiz Gülay Kunduracı’nın, "İslam'da Kadının Yeri ve Çalışan Kadın" konulu sohbeti gerçekleşti.

İslam'da kadın algısı ve çalışma hayatındaki yerine dair değerli görüşlerin paylaşıldığı sohbette katılımcılar, hem manevi bir deneyim yaşadılar hem de İslam kültüründe kadının önemine dair derinlemesine bilgiler edindiler.

Etkinlik, kadınların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmanın yanı sıra, sektördeki kadınlar arasında dayanışma ve ağ kurma fırsatı sağladı. (Haber Merkezi)