Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda yıl sonu sergisi açıldı. 2/A sınıfı öğretmeni Beyhan Ateş, öğrenci ve velileri tarafından hazırlanan sergi büyük beğeni topladı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve okullarda uygulanan “Dilimizin Zenginlikleri, Ailemle Eğitim Yolculuğum, Yaşam Becerileri Projesi” ve Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Köklerinden Geleceğe Projesi” etkinlikleri ve çalışmalarının yer aldığı serginin açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar tarafından yapıldı.

Serginin açılışına, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Arslan Arslan, Müslüm Kılıç, Hacı Hüseyin Asar, Kutluhan Cüce, Sivil Savunma Uzmanı Mahir Odabaşı, okul yöneticileri ve veliler katıldılar.

Açılışın ardından sergiyi gezen İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, eserler hakkında bilgi aldı.

