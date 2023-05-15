Yeniden Refah Partisi 28. Dönem Kocaeli 1. Sıra Milletvekili Adayı hemşehrimiz Mehmet Aşıla, milletvekili seçildi.

Resmi olmayan sonuçlara göre; Yeniden Refah Partisi (YRP) Kocaeli’nde yüzde 5.85 oy oranı ile bir milletvekili çıkardı.

MEHMET AŞILA KİMDİR?

1961 Çorum doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çorum’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. Uzun yıllar toprak sanayi sektöründe bulundu. Refah Partisi ve Fazilet Partisi’nin çeşitli kademelerinde görevlerde bulundu. Fazilet Partisi’nde Belediye Meclisi üyeliği, Saadet Partisi’nde uzun yıllar il başkanlığı görevlerinde bulundu. Milletvekili ve Belediye Başkanı adayı oldu. Erbakan Vakfı kurucu İl Başkanlığı yaptı. Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu ve MKYK üyesi. Evli ve 4 çocuk babası.