Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 165 kız çocuğuna ilişkin uluslararası hukuk girişimi başlattıklarını açıkladı.

Davutoğlu, iki gün içinde aralarında eski devlet başkanları, diplomatlar, akademisyenler ve Nobel Barış Ödülü sahiplerinin bulunduğu yaklaşık 100 kişinin metne imza attığını söyledi.

Söz konusu girişim sonrası açıklama yapan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Rumi Bekiroğlu, dilekçeyi imzalayan isimlere teşekkür etti.

Asıl olan görüş ayrılıklarının ötesinde, ortak vicdanın buluşması olduğunu ifade eden Rumi Bekiroğlu, “Dünyanın dört bir yanından saygın bilim insanları, akademisyenler ve Türkiye’de farklı siyasi görüşleri temsil eden siyasetçiler ile genel başkanlar, bu meselede bir araya geldi. Çünkü bizler için asıl olan; görüş ayrılıklarının ötesinde, ortak vicdanımızda buluştuğumuz insanlıktır.

İnsanlığın zulüm karşısında ortak bir vicdanla ses vermesi gereken en kritik zamanlardan geçiyoruz. Bu çağrıya destek olmak isteyen tüm duyarlı vatandaşlarımız, dilekçemizi aşağıdaki link üzerinden online olarak imzalayarak dayanışmamıza katkı sunabilirsiniz.” açıklamasında bulundu.