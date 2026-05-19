Bayburt’ta yapılan Liseli B Gençler Türkiye Boks Şampiyonasında Mehmet Aytu Köymen üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

14-17 Mayıs tarihlerinde Bayburt’ta yapılan Liseli B Gençler Türkiye Boks Şampiyonasında 80 kiloda mücadele eden İnönü Anadolu Lisesi ve Çorum Gençlikspor kulübü sporcusu Mehmet Aytu Köymen antrenörü Atilla Tören gözetiminde mücadele etti.

Zorlu rakiplerini yenerek yükseldiği yarı final maçında rakibine yenilerek Türkiye dördüncüsü olan Mehmet Aytu Köymen bronz madalyanın sahibi oldu.