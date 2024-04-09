Osmancık Barış Boyar Badminton’un milli sporcusu Mehmet Can Töremiş şampiyonluklarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Küçük yaş grubundan başlayarak gelen şampiyonluklarına son olarak 17 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonasında kazandığı iki altın madalya ekledi.

3-7 Nisan tarihlerinde Bursa Gürsu Sporcu Fabrikası Spor Salonu’nda yapılan 17 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonasında Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi kulübünden Mehmet Can Töremiş zorlu rakiplerini yenerek yükseldiği final maçında Pursaklar Belediyespor’dan Yiğitcan Erol’u yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Çift erkeklerde ise Mehmet Can Töremiş ErzincanTürk Telekomspor’dan partneri Gökay Göl ile birlikte yükseldiği final maçında Ankara Egospor’dan Mert Seven ve Muhammed Haşim çiftini yenerek ikinci altın madalyasını kazandı.

Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi antrenörü Barış Boyar bu başarıda desteklerini esirgemeyen Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a şahsı kulübü ve sporcuları adına teşekkür etti.,