Afyon’da yapılan Okullararası Yıldızlar Muay Thai Türkiye Şampiyonasında Mehmet Emin Öztemiz altın madalya kazanırken Tuba Çapar ise bronz madalyanın sahibi oldu.

18-21 Mayıs tarihleri arasında Afyonkarahisar’a yapılan Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Muay Thai Şampiyonasında 57 kilo erkeklerde ringe çıkan Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu öğrencis Mehmet Emin Öztemiz zorlu rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu ve altın madalyayı almayı başardı.

54 kiloda mücadele eden Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu öğrencisi Tuba Çapar ise 54 kiloda yarı final maçını kaybetti ve üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.