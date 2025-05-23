Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Curling İl Temsilciliği tarafından Dodurga’da ilk kez Curling heyecanı yaşandı. Dodurga Spor Salonu’nda düzenlenen takımlar turnuvasında dört kategoride toplam 22 takımda 66 sporcu mücadele etti. Yapılan müsabakalar sonunda yıldız erkekler kategorisinde iki okulun mücadelesi sonunda Şehit Mustafa Alıcı Ortaokulu birinci olurken Zeminin Kartalları takımı ise ikincilik ödülünün sahibi oldu. Genç Kızlar kategorisinde Panterler takımı birinci olurken Esmer Şekerler takımı ikinci Balkaymak takımı ise üçüncü oldu.

Genç erkeklerde Onurlular takımı birinci Kedicikler takımı ikinci Dodurga Gücü takımı üçüncü Biçerler takımı dördüncülük ödülünü aldı.

Veteranlar Karma takımlarında ise Eğitim Gücü takımı birinciliği kazanırken İlçe Jandarma takımı ikinci Dodurga Gençlik Merkezi üçüncü Hedefin Sultanları takımı ise dördüncülüğü kazandı. Müsabakaların ardından düzenlenen törenle kategorilerinde dereceye giren sporculara kupaları verildi.