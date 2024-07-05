Çorum Badmintonun milli gururu Mehmetcan Töremiş Bulgaristan’dan iki şampiyonluk daha kazandı. 1-4 Temmuz tarihlerinde Bulgaristan’ın Pazarcık’ta yapılan FZ Forsa Hebar U 17 Bulgarian Open 24 turnuvasında milli takımda mücadele eden Mehmetcan Töremiş takım müsabakalarının ardından ferdi maçlarda da kürsünün zirvesine ambargo koydu.

Mehmet Can Töremiş ilk olarak katıldığı tek erkekler kategorisinde tüm rakiplerini yenerek birinci olarak ikinci altın madalyayı kazandı. Çift erkeklerde ise milli takımdan partneri Gökay Göl ile birlikte mücadele eden Mehmetcan Töremiş yine tüm rakiplerini yenerek üçüncü altın madalyayı kazandı.

Uluslararası turnuvada milli takım teknik heyetinde görev yapan Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi takımı antrenörü Eren Murat Güngör kürsüye ambargo koyan tüm sporculara antrenörlerini tebrik etti. Güngör, ilçede yaptıkları çalışmalarına verdikleri katkılardan dolayı Milletvekili Oğuzhan Kaya, Kaymakam Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a teşekkür etti.