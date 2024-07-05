Mimar Sinan futbol sahası bu yıl Bölgesel Amatör Lig’de ilimizi temsil edecek Mimar Sinanspor maçlarına hazırlanıyor. Zemin yenilemesi geçtiğimiz ay içinde tamamlanarak hizmete açılan sahanın soyunma odaları mevvut hali ile modernize edilecek, tribünün ise üzeri kapatılacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Mimar Sinan sahasının modernizasyonu ihalesini 22 Temmuz pazartesi günü yapıacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılacak ihalede mevcut soyunma odalarının içerisinde büyük çaplı bir modernizasyon yapılacak ayrıca tribünün üzeri kapatılacak.

Mevcut soyunma odalarının yer döşemeleri, tuvalet, duş ve diğer bölümlerindeki tüm aksamlar değiştirilicek ve kombi yenilemesi yapılacak. Mevcut tribünün bu hali ile üzeri çelik kaplama ile kapatılacak. İşin süresi ise 60 gün olarak belirlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri yapılacak çalışmanın Bölgesel Amatör Lig başına kadar yetişmesini amaçladıklarını en fazla bir veya iki maç başka sahada oynayabileceğini belirttiler.