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Hak İş’e bağlı Hizmet İş Sendikası Temmuz ayı olağan toplantısı bugün gerçekleştirildi.

İskele Park’ta gerçekleştirilen toplantıda Hak-İş İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, Kamu Çerçeve Protokolü’nün Çorum’da tüm belediyelerde uygulanması hususu ve Çorum Belediyesi’nde kadrulu işçilerin maaşına seyyanen 8 bin 138 lira zam yapılması hakkında açıklamalarda bulundu.

İlk olarak Kamu Çerçeve Protokolü’nden bahsederek sözlerine başlayan Köroğlu, Kamu Çerçeve Protokolü uygulanana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini ifade ederek; “Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. 3 yıl önce pandemiyle uğraştık. Pandemide Cumhurbaşkanımızın desteği ile çalışanlar mağdur olmadı. Pandemiden sonra 6 Şubat depremini yaşadık. Ardından ekonomik sıkıntılar geldi. Cumhurbaşkanımız bu sıkıntıyı hissettirmemeye çalışıyor. Kamuda memur ve işçileri rahatlatmak adına toplu sözleşme gündemde olmasa dahi refah paylarıyla 3 ayda 6 ayda iyileştirme yapıyor. Cumhurbaşkanımız ‘Kamu Çerçeve Protokolü yerel yönetimler, belediyeler ve belediyelere bağlı şirketlerde, yüzde 51’i belediyelerde olan şirketlerde uygulanacaktır.’ diye bir ibare kullandı ama buna ayak direten bir sürü bürokrat ve belediye başkanları var. Biz bunlara buradan sesleniyoruz; ‘Kamu Çerçeve Protokolü’nün yerel yönetimlerde uygulanmasını istiyoruz. Küçük düzenleme gerekebilir. Yasal düzenleme gerekiyorsa Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde acilen bir düzenleme yapılmasını istiyoruz. Kamu Çerçeve Protokolü uygulanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyu çözecektir.” dedi

ASGARİ ÜCRETE ÇALIŞAN ARKADAŞLARIMIZ VAR

Çorum’da bazı ilçe belediyelerinde şirket çalışanlarının asgari ücrete çalıştığını kaydeden Köroğlu;

“Belediye başkanlarımıza sesleniyoruz; ‘Şu an asgari ücret düzeyinde belediye şirketlerinde çalışan işçi arkadaşlarımız var. Hergün kapılarını çalıyoruz. Bu insani bir yaklaşım değil. Pandemide, depremde en fazla çalışan belediye çalışanlarıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız kamuda çalışan işçilerin maaşını 26 bin liraya yükseltti. Biz de insanca yaşamak istiyoruz. Biz de refah payının bu düzeye yükselmesi için çabalıyoruz. O yüzden Kamu Çerçeve Protokolü’nün uygulanmasını istiyoruz. Memurlar o parayı beğenmiyor ama biz dört takla atıyoruz. O para bize verilse çifte telli oynayacağız.” şeklinde konuştu

KADROLU ARKADAŞLARA SEYYANEN 8 BİN 138 LİRA VERİLMESİNİ İSTİYORUZ

Son olarak Çorum Belediyesi’ndeki kadrolu çalışanların maaşlarına seyyanen 8 bin 138 lira verilmesini talep ettiklerini belirten Köroğlu;

“Çorum Belediyesi olarak kötü durumda değiliz. Toplu sözleşmemizi güzel bir şekilde yaptık. Bugün memura ne zam gelse belediye çalışanları da onu alıyor. Önümüzdeki maaşla birlikte seyyanen 8 bin 138 lirayı da alacaksınız. Belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Belediye başkanımızdan bir talebimiz daha var. O da şirkette çalışan arkadaşlarımızın maaşları belli bir düzeye geldi ama eski kadrolu arkadaşlarımızın maaşları 16 binde kaldı. Bu etik değil. Kadrolu arkadaşlarımıza da seyyanen 8 bin 138 lira verilmesini istiyoruz.” diye konuştu