Arca Çorum FK'da transfer sezonun bitimine sayılı günler kala hareketlilik yaşanıyor.
Ligde 2 maçta 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan kırmızı siyahlılar eksik mevkilere transfer için kolları sıvandı.
Çorum FK için bugün flaş transfer iddiası ortaya atıldı.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Çorum FK, Cengiz Ünder için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.
Cengiz Ünder'in kiralık olarak Çorum FK'ya gönderilmesi gündemde.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen Ünder, 26 maçta 5 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı.
Muhabir: Fatih Battar