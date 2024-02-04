Merkez Bankası Başkanlığına atanan Dr. Fatih Karahan göreve başlamasının ardından ilk açıklamasını yaptı.

ENFLASYON MESAJI: KESİNLİKLE İZİN VERMEYECEĞİZ

Fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadele vurgusu yapan Karahan, şu ifadeleri kullandı:

“Merkez Bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.”

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Karahan'ın 8 Şubat Perşembe günü saat 10.30'da bilgilendirme toplantısı yapacağı belirtildi.