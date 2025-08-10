Konya’nın Beyşehir ilçesinde 25 gün önce yaşanan acı olayda, mermer ocağında kepçeden düşen yaklaşık 3 ton ağırlığındaki mermer bloğun altında kalan maden mühendisi Selman İlkel (33) hayatını kaybetti.
Olay, Beyşehir’e bağlı Gökçimen Mahallesinde, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında faaliyet gösteren bir mermer ocağında yaşandı.
25 GÜN ÖNCE MERMER OCAĞINDA ÜZERİNE MERMER BLOK DÜŞMÜŞTÜ
Edinilen bilgiye göre, mermer ocağında yaklaşık 25 gün önce işe başladığı öğrenilen maden mühendisi 33 yaşındaki Selman İlkel’in üzerine iş makinesinin kepçesindeki mermer blok düştü.
GENÇ MÜHENDİS HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaklaşık 3 ton ağırlığındaki kütlenin altında kaldığı belirtilen İlkel’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Hayatını kaybeden Selman İlkel’in cansız bedeni savcı incelemesinin ardından otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.