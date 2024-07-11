Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonasında yarı finali kazanarak finale yükselen Mert Taha Amir rakibinin kural dışı darbesi nedeni ile finale çıkamadı ve ikincilik ödülünü hastanede Federasyon Başkanının elinden aldı.

Konya’da yapılan Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonasında 79 kiloda mücadele eden Ankaspor kulübünden Mert Taha Amir yarı final maçında rakibinin yüzüne kural dığı sert darbesi nedeni ile diskalifiye edildi ve sporcumuz doktor raporu ile hastaneye kaldırıldı.

Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Mert Taha Amir burada yapılan ilk müdahelenin ardından müşahere altına alındı.

Kural dışı danbe nedeni ile yüz bölgesinde elmacık kemiği ve burun bölgesinde travmaya bağlı kırıklar olduğu tesbit edildi. Mert Taha Amir dün öğlen saatlerinde Konya Şehir Hastenisinde başarılı bir operasyon geçirdi.

Sakatlığı nedeni ile ödül törenine katılamayan Mert Taha Amir’in ödüllerini kendisini hastenede ziyaret eden Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı verdi.

Kayıcı başarılı sporcuya geçmiş olsun dileklerini iletti ve her türlü desteği vereceklerini söyledi. Çorum kafilesi sporcu ve antrenörleride hastanede Amir’i yalnız bırakmadılar.