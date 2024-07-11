Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonasında Ankaspor’dan iki sporcu bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı.

1-9 Temmuz tarihlerinde Konya Karatay Kongre ve Spor Merkezi’nde yapılan Türkiye Şampiyonasına beş bin civarında sporcu katıldı.

Çorum Ankaspor kulübü dokuz sporcu ile mücadele ettiği Türkiye Şampiyonasında 79 kiloda Kick Ligha Büyük Erkeklerde Mert Taha Amir yarı final maçını kazanarak yükseldiği final maçına yüzüne aldığı darbe nedeni ile final maçına çıkamadı ve ikinci olarak gümüş madalya aldı.

55 kilo genç bayanlar light contack kategorisinde ise Edanur Baysan sıkletinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.