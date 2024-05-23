Türkiye’nin en hızlıları bölge birinciliğinde Metehan Özünal birinci olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

21 Mayıs tarihinde Ankara’da yapılan Türkiye’nin en hızlısı bölge müsabakalarında yarışan erkeklerde Metehan Özünal zorlu rakiplerini geride bırakarak bölge birincisi oldu ve Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Kızlarda yarışan Melis Alveren ise bölge ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Erkeklerde bölge birincisi olan Metehan Özünal 1 Temmuz’da İstanbul’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında mücadele edecek.

Özünal bu yarışlarda ilk üç içinde yer alması durumunda Paris Olimpiyatlarında seyirci olarak gitmeye hak kazanacak.