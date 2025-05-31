Meteoroloji 10.Bölge Müdürlüğü, Çorum'a gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre; 01.06.2025 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Kastamonu iç, Amasya’nın güney ve doğusu ile Çorum

ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ani sel, su baskını, yıldırım,

dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.