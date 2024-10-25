Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlana Resmi Gazete'de yeni atamalar yer aldı. Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Metin Feyzioğlu atandı. Feyzioğlu, son olarak KKTC'deki Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50. yıl töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i karşılamamasıyla gündeme olmuştu.
DİĞER ATAMALAR DA BELLİ OLDU!
Slovenya Büyükelçiliğine Hayriye Kumaşçıoğlu, Bahreyn Krallığına Ayşe Hilal Sayan Koytak, Zambiya Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hüseyin Barbaros Dicle, İsviçre Büyükelçiliğine Şebnem İncesu atandı.
Öte yandan, bazı bakanlıklara başmüfettiş ve müfettiş atamaları yapıldı.
Kaynak: www.tgrthaber.com