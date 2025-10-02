Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Dodurga İlçe Başkanlığına Süleyman Başar seçildi.
Dodurga Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede başkanlık için mevcut başkan Mustafa Soysal ile Süleyman Başar yarıştı.
Kongrenin divan başkanlığını önceki dönem milletvekillerinden Av. Feridun Ayvazoğlu üstlenirken, Şükrü Kiremitçi ve Ahmet Özdoğru divan heyetinde görev aldı.
Kongreye; İl Başkan Yardımcısı Ali Özgür, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, İl Genel Meclisi Üyesi Sadettin Akgül, önceki dönem il başkanlarından Osman Samsunlu, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Çağdaş Yalçın, İl Delegesi Güngör Atak ile partililer katıldı.
61 delegenin oy kullandığı seçimde Süleyman Başar 37 oy alarak CHP Dodurga İlçe Başkanı seçildi. Mevcut başkan Mustafa Soysal ise 22 oyda kaldı.
Süleyman Başar başkanlığındaki Yönetim Kurulu ise; Yüksel Arslan, Zeynep İşli, Hediye Kavalcı, Leyla Ertaş, Ali Karakaş, Osman Çınar, Mustafa Kayabaşı, Şükrü Kiremitçi, Zeynep Yücel ve Mustafa Karademir'den oluştu.
İl Delegeleri ise şu isimlerden oluştu:
Süleyman Başar, Sadettin Akgül, Yüksel Arslan, Hasan Göker, Fidan Doğancı.