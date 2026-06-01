Ankara’nın Polatlı ilçesinde yaşanan olayda, Çorumlu Gülhan Şahin, akrabası tarafından öldürüldü.

Bayat ilçesinin Bayan köyü nüfusuna kayıtlı olup Ankara'nın Polatlı ilçesinde ikamet eden Gülhan Şahin (56), dün akşam saatlerinde evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Mehmet Akif Mahallesi Hisar Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sırasında Gülhan Şahin, yeğeni A.A. tarafından kesici aletle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralanan Gülhan Şahin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şüpheli A.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Gülhan Şahin’in cenazesi, gerekli incelemenin yapılması için Adli Tıp'a kaldırıldı.