Çorum'da Mevlid Kandili, il genelindeki camilerde dualarla idrak edildi.

Çorum'da Mevlid Kandili dolayısıyla 7'den 70'e binlerce vatandaş camilere akın etti.

Kentteki Murad'ı Rabi Ulu Camii de vatandaşların akınına uğradı. Akşam namazının ardından camide, Kur'an-ı Kerim tilaveti icra edildi, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu. Ellerini semaya açan vatandaşlar İslam aleminin birliği, beraberliği ve huzuru için dualar etti. Kılınan yatsı namazını ardından cami avlusunda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Mevlid kandilini idrak etmek için camiye gelen Kerem Kaval, "Bu gece mübarek bir gece. Tüm islam alemi için hayırlı, mübarek olsun. Herkesin bu günü sağlıklı sıhhatli geçirmesini yüce Allah'ımdan temenni ediyorum. Herkesin kandilini canı gönülden kutluyorum" dedi.

Ahmet Emin Kaval ise , "Müslüman olmayı çok seviyorum. Bugün Müslümanlar için çok önemli bir gün ve bu nedenle camiye geldim" diye konuştu.

Müslüman olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Zehra Şanlıtürk, "Peygamber Efendimizin dünyaya teşrifleriyle bizde müşerref olduğumuz için ve bu ümmete dahil olduğumuz için gerçekten kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Rabbim inşallah Peygamber Efendimizin yolundan gidebilmeyi nasip etisin. Tüm İslam aleminin kandili mübarek olsun" şeklinde ifade etti.