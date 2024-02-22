Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK maçında skandal maç yöneten Davut Dakul Çelik'e MHK tarafından bu hafta da maç verildi.

Çorum FK'nın net penaltısını görmezden gelen, Sakaryaspor attığı gollerden önce faulleri çalmayan ve Çorum FK camiasının tepkisine neden olan İzmir bölgesi hakemi Trendyol 1.Lig'in 24.haftasında Şanlıurfaspor-Tuzlaspor maçına atandı.

Skandal hakem Davut Dakul Çelik, Merkez Hakem Komitesi tarafından ödül gibi atamayla bu hafta da maç almasına Çorum FK taraftarları sert tepki gösterdi.