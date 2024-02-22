31 Mart Mahalli İdariler Seçimi öncesi ASAL Araştırma Şirketi 26 ilde 21-29 Ocak tarihleri arasında 2 bin kişiyle anket yaptı.

Yapılan anket sonucu Çorum'da AK Parti'nin oyunun 2019 seçimlerine oranla yüzde 3 ile 6 arasında azaldığı açıklandı.

Araştırma Şirketi AK Parti ile CHP'nin 2019 yılına göre oy kaybı ve oyunu yükselttiği illeri açıkladı.

İŞTE O ANKET SONUÇLARI

AK PARTİ’NİN MEVCUT BELEDİYELERİNDE YAŞADIĞI OY KAYIPLARI

Bu pazar seçim olsa AK Parti’nin mevcut belediyelerinde 2019’a göre oy kaybı yaşadıkları;



10 puan ve üzeri; Trabzon, Şanlıurfa, Yozgat, Bingöl, Malatya, Sakarya, Erzurum, Karabük, Kahramanmaraş, Elazığ, Kocaeli, Rize, Ordu, Bursa, Balıkesir, Nevşehir, Samsun, Konya.



7-10 puan; Adıyaman,Ağrı, Afyonkarahisar, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Bitlis, Şırnak.



3-6 puan; Aksaray, Çorum, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Kilis, Kırıkkale, Muş, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak, Zonguldak.

CHP’NİN MEVCUT BELEDİYELERİNDE YAŞADIĞI OY KAYIPLARI

Bu pazar seçim olsa CHP’nin mevcut belediyelerinde 2019’a göre oy kaybı yaşadıkları;



10 puan ve üzeri; Adana, Hatay, İzmir.



7-10 puan; Ankara, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, İstanbul.



3-6 puan; Ardahan, Artvin, Aydın, Bilecik, Bolu, Burdur, Edirne, Kırşehir, Mersin, Muğla, Sinop, Tekirdağ, Yalova.

CHP’NİN OYUNU ARTTIRDIĞI BÜYÜKŞEHİRLER

"Bursa, Balıkesir, Malatya, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa, Van"

CHP’NİN OY KAYBI YAŞADIĞI BÜYÜKŞEHİRLER

"Adana, Antalya, Hatay, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Mersin, Aydın, Muğla, Tekirdağ, İzmir"

İYİ PARTİ’NİN OYUNUN AZALDIĞI İLLER

Bu pazar seçim olsa İYİ Parti’nin 2019’a göre oyunun azaldığı iller;



Afyonkarahisar, Balıkesir, Denizli, Düzce, Erzurum, Isparta, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya,Manisa, Sakarya, Samsun, Trabzon, Uşak.

YENİDEN REFAH PARTİSİ, ZAFER PARTİSİ

ASAL Araştırma'nın yaptığı araştırmaya göre Zafer Partisi/ Yeniden Refah Partisi/Türkiye İşçi Partisi bugün seçim olsa hiç bir Büyükşehir/İl Belediyesini kazanamıyor.



Yeniden Refah Partisi’nin;



- Yüzde 25’i aştığı tek il; Yozgat



- Yüzde 20’yi aştığı tek il: Şanlıurfa