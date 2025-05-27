DEM Parti'nin siyasi partiler turu devam ediyor. Bu kapsamda DEM Parti'nin MHP ile görüşmesi yapıldı. Görüşmeye katılan MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı. Görüşmede Bahçeli'nin komisyon kurulması önerisi ve Terörsüz Türkiye sürecinin masaya yatırıldığı belirtildi.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararını açıklamasının ardından, DEM Parti siyasi partilere ziyaretlerini sürdürüyor. DEM Parti heyetinin sıradaki durağı ise MHP oldu. DEM heyetinin MHP'yi ziyareti sırasında Bahçeli heyeti kapıda karşıladı.

GÖRÜŞME 40 DAKİKA SÜRDÜ

Saat 11.30'da başlayan görüşmede MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve TBMM Başkanvekili Celal Adan yer aldı. DEM Parti heyetinde ise Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli yer aldı. Görüşme 12.15'te sona erdi.

BAHÇELİ'NİN KOMİSYON ÖNERİSİ MASAYA YATIRILDI

Siyasi istişare çerçevesinde yapılacak görüşmede, yeni infaz düzenlemesi, Meclis'te komisyon kurulması önerisi ve Terörsüz Türkiye süreci bağlamında değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.

DEM PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları görüşmenin olumlu geçtiğini belirtti.

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada ise, "Türkiye ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunulan görüşme, son derece yapıcı bir atmosferde gerçekleşti." denildi.

Son gelişmelerin ele alındığı anlatılan açıklamada, "Sürecin ilerlemesi için atılması gereken adımlar, Meclis'in üstleneceği rol, yeni yargı paketi, Meclis'te kurulması beklenen komisyon ve anayasa gibi konular ele alındı." ifadeleri kullanıldı.

DEM Parti açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bahçeli'nin de çağrısını yaptığı TBMM bünyesinde tam yetkili bir komisyonun oluşturulmasının ve siyasi partilerin bu sürece aktif şekilde dahil olmasını sağlayacak bir yöntem benimsenmesinin kritik öneme sahip olduğu vurgulandı. Heyetimiz bu kapsamda yarın da AK Parti heyetiyle TBMM'de bir araya gelecek."

BAHÇELİ: BAYRAM SONRASI MECLİS'TEYİZ

MHP lideri Bahçeli de görüşmenin ardından bir açıklama yaptı. Bahçeli, "Bayram sonrası Meclis'teyiz." dedi.

BAHÇELİ, DEM HEYETİ'YLE EN SON 2 OCAK'TA BİR ARAYA GELMİŞTİ

Bahçeli, 2 Ocak'ta yine Meclis'teki makamında Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM heyetini kabul etmişti. Ayrıca DEM Parti yarın saat 15.00'te TBMM'de AK Parti'yi de ziyaret edecek. Öte yandan DEM Parti heyetinin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile de görüşmesi bekleniyor.