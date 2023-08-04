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HURŞİT BOZKURT

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Başkanı İsmail Deli, Türk Eğitim Sen İl Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın ve Kamu-Sen’e bağlı sendikaların şube başkanları ile parti binasında bir araya geldi.

Toplantıda kamudaki personellerin sorunları ve yerel seçimler hakkında istişarelerde bulunuldu.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, toplantıda yaptığı değerlendirmede teşkilatların bütün birimleri ile çalışmalarına hız kesmeden, ara vermeden devam edeceklerini söyledi.

“Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin, Genel Merkezimizin, Milletvekilimiz Sayın Vahit Kayrıcı’nın, camiamızın ve Çorumlu hemşerilerimizin bizlere verdiği bu sorumluluğu hakkı ile yerine getirebilmek için gerekirse gece uyumayacağız, gündüz yorulmayacağız” diyen İhsan Çıplak, her ay düzenli olarak istişare toplantısı gerçekleştirerek, yapılan çalışmaların ve problemlerin değerlendirileceğini ifade etti.