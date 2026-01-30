Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, MHP Osmancık İlçe Başkanı Bekir Dağ ve il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Osmancık Belediyesi Meclis Üyesi Fatih Eren’e ait lavaş fabrikasında meydana gelen maddi hasarlı yangın sonrası geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette, yangında can kaybı yaşanmamış olmasının en büyük teselli olduğunu vurgulayan İl Başkanı Çıplak, olaydan duyulan üzüntü dile getirdi.

Çıplak, yangından etkilenen işletme sahibi Fatih Eren ve çalışanlarına destek mesajını iletti.

MHP İl Başkanı Çıplak, Fatih Eren başta olmak üzere ailesine ve fabrika çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini sunarak, benzer olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.