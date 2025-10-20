Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 'Hayırlı Günler Komşum' adı altında yeni bir toplumsal buluşma programı başlatıyor.

MHP, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu toplantısı, İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda partinin mevcut çalışmaları ile önümüzdeki döneme dair planlanan faaliyetlerin kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Ayrıca, toplantının en önemli gündem başlıklarından biri, partinin yeni hizmet binasının açılış programı olduğu ifade edildi.

Teşkilat çalışmalarına daha güçlü bir ivme kazandıracak yeni il başkablığı binasının, sadece fiziki bir değişim değil, aynı zamanda ülküdaşlık ruhunun daha da pekişeceği, milletle bağların daha da güçleneceği bir merkez olacağı değerlendirildi.

Açılış programının düzeni ve içeriğiyle ilgili hazırlıkların titizlikle sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda halkla doğrudan temas kurmayı esas alan siyasi çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Bu doğrultuda, yeni bir saha programının hayata geçirilmesi için çalışmalara başlandığı ifade edildi.

Bu kapsamda, Çorumlularla gönül köprülerini daha da sağlamlaştırmak amacıyla 24 Ekim 2025 tarihinden itibaren “Hayırlı Günler Komşum” ziyaretlerinin başlatılacağı duyuruldu.

Bu ziyaretlerle toplumun her kesimiyle birebir temas kurulacağı “Derdiniz Derdimizdir” anlayışıyla vatandaşların duygu, düşünce ve beklentilerine doğrudan kulak verileceğinin altı çizildi.

Ayrıca, yürütülen çalışmalarla eşgüdüm içinde üye kayıt çalışmalarına da hız verilmesine karar verildi.

Teşkilatın, vatandaşlarla daha güçlü bağlar kurmak ve partinin kadrolarını genişletmek amacıyla üye kazanım çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği ifade edildi.