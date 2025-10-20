Çorum Belediyesince düzenlenen 12. Çorum Kitap Fuarı kapsamında, Çorum’da görev yapan yazar öğretmenler, okurlarıyla bir araya geldi.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü standında düzenlenen etkinlikte öğretmen-yazarlar, kendi eserlerini tanıtarak okurları için imza günü gerçekleştirdiler.

Etkinliğe katılan Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ve İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, standı ziyaret ederek öğretmenleri tebrik etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Fuar ziyaretçileri, öğretmenlerin yazın dünyasına katkılarını yakından tanıma fırsatı bulurken, kitaplara gösterilen yoğun ilgi dikkat çekti.