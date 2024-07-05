Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziranda aylık enflasyon bir yılın en düşük seviyesinde yüzde 1.64 olarak geldi. SSK ve Bağkur emeklilerinde kök maaşı 8 bin TL ve altında olanları 'sıfır zam' tehlikesi beklerken asgari ücretli için de ara zamda kapılar kapandı. Bakanlar ve milletvekillerini ise temmuzda yaklaşık 28 bin TL zam bekliyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, bakan maaşlarına son bir yılda yapılan zam tutarı 76 bin lirayı buldu. Bir bakan maaşı 8.5 asgari ücretten 10 asgari ücrete, 14.5 emekli aylığından 17.3 emekli aylığına yükseltildi.

47 bin lira zam

Hem bakan maaşı hem de milletvekili emekli aylığı alanların geliri 47 bin lira zamla 241 bin liradan 288 bin liraya çıktı. Bakanların maaşı temmuz zammıyla 17 asgari ücrete çıkarılmış oldu.

Milletvekilleri ise 27 bin 398 lira zam bekliyor.