İl Milli Eğitim Müdür Cemil Çağlar başkanlığında, kurum idarecilerinin katılımıyla haftalık planlama ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk ders günü olması dolayısıyla Çorum genelinde yürütülen hazırlıklar değerlendirilerek, eğitim-öğretim süreçlerinin planlı, verimli ve etkili bir şekilde yürütülmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Ayrıca toplantıda, öğrenci ve öğretmenlerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar, eğitim ortamlarının güvenliği, temizlik ve hijyen durumları, derslik, materyal ve donatılarla ilgili son kontroller ve yeni eğitim yılı için planlanan faaliyetler görüşüldü.

İl Müdürü Cemil Çağlar, kurum idarecilerine teşekkür ederek, tüm öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir eğitim yılı geçirmesi temennisinde bulundu.