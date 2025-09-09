Arca Çorum FK, Konyaspor'dan Danijel Aleksić'i kadrosuna kattı.

Konyaspor formasıyla geçtiğimiz sezon 36 maçta görev alan ve 7 gol, 2 asistlik katkı sağlayan 34 yaşındaki Sırp futbolcu, 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde BALKAR İnşaat Yönetimi Kurulu Başkanı ve Arca Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Balçık ve Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu da yer aldı.

Sezon başında yine Konyaspor’dan Yusuf Erdoğan’ı renklerine bağlayan Çorum FK, böylece ikinci transferini de yeşil-beyazlı ekipten gerçekleştirmiş oldu.

İlk 4 haftada 4 galibiyet alan kırmızı siyahlılar güçlü kadrosuyla Süper Lig hayalini gerçeğe dönüştürmek istiyor.

Transfer ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Danijel Aleksić ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Aleksić’e aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.