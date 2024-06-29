Bodrum'da üretilen milyon dolarlık, 42 metre uzunluğunda 8,5 metre genişliğindeki “Prenses Melda” isimli tekne, düzenlenen törenle suya indirildi.

Bodrum'da bulunan bir tersanede, “Prenses Melda” isimli 3 güverteye sahip yatın tasarımı, Hollandalı firma Guido de Groot tarafından yapıldı. Okyanusu geçebilecek şekilde tasarlanan ticari Türk bayraklı yatın inşası, yaklaşık 3 yıl sürdü. Bu zaman zarfında yaklaşık 100 kişiye istihdam sağladı. El işçiliğiyle yapılan ve iç tasarımında meşe ağacının ferahlatıcı ve açık bir tonu tercih edilen teknenin arka kısmında misafirlerin keyifle güneşlenip yüzebilmesi için yaklaşık 3 metrelik bir platform bulunuyor. Sancak tarafında ise açıldığında balkon olarak kullanılabilen hidrolik sistem bulunuyor. Flybridge olarak adlandırılan en üst katta ise güneşlenme alanı, büyük bir jakuzi ve bar yer alıyor.

Teknede 2'si ana kabin, 2'si VIP çift kabin ve 2'si ikiz kabin olmak üzere toplam 6 kabin bulunuyor. Üst güvertedeki 84 metrekarelik ana kabin oturma alanı, güneşlenme alanı ve jakuzi bulunan bir balkona sahip.

Müşteri konaklama kapasitesi 12, personel sayısı da 9 kişi olarak belirlenen yatta akıllı ev sistemlerindeki gibi son derece teknolojik olan bir sistem kullanılıyor.

Bu sistem de misafirlerin dokunmatik kontrol panelleri aracılığıyla klima, perde ve aydınlatma gibi ekipmanları kullanım kolaylığı sağlıyor.

Charter turizminde kullanılacak teknede, yurtdışından gelecek misafirlerin Ege ve Akdeniz sahillerinde en iyi şekilde ağırlanarak ülke turizmine katkı sunması hedefleniyor.

Tekne bugün yapıldığı tersane önünde okunan duanın ardından denize indirildi. Törene, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek ve Bodrum Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın'ın yanı sıra sektör temsilcileri de katıldı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Neta Marin ortaklarından Emre Karakaya, “Tekneyi charter turizminde kullanmayı hedefliyoruz. Türkiye turizmine katkıda bulunmak istiyoruz. Biliyorsunuz Bodrum daha çok ahşap guletleriyle ünlü. Biz de bu büyüklükte bir motoryat üreterek Bodrum'un ismini daha çok duyurmak istiyoruz. Öyle umuyorum ki daha çok yabancı müşterileri de buraya çekebiliriz. Teknenin ismi de benim küçük kızımın ismi. İsmi Melda, kendisi 4 yaşında. Prenses'i de biz ekledik” dedi.

Emre Karakaya, teknenin Ağustos ayına doğru hizmet vermeye başlayacağını sözlerine ekledi.