1. Amatör Küme’de Mimar Sinanspor hem şampiyonluğu kazandı hem de bir yıl aradan sonra yeniden Bölgesel Amatör Ligde ilimizi temsil etmeye hak kazandı.

Yeşil beyazlılar son maçında Ulukavakspor’u 4-0 yenerek son maçlar öncesinde şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Geçtiğimiz hafta final niteliğindeki maçta Sungurlu Belediyespor’a evinde 1-0 yenilmesine karşın ikili averaj üstünlüğünü elinde tutan Mimar Sinanspor dün İtfaiye sahasında ligde kalma mücadelesi veren Ulukavakspor ile karşılaştı.

Maçın büyük bölümünde beklendiği gibi üstün bir futbol ortaya koyan Mimar Sinanspor 22. dakikada takımın tecrübeli ismi Serkan Temizkan ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı bu golle Mimar Sinanspor’un üstürlüğü ile sona erdi. İkinci yarının hemen başında 58. dakikada takımın diğer tecrübeli ismi Furkan sol kanattan topla rakip ceza sahasına girdi rakiplerini geçtikten sonra kalecinin solundan topu Ulukavakspor ağlarına göndererek takımnı 2-0 öne geçirdi ve takımını rahatlattı.

68. dakikada Mimar Sinanspor penaltı kazandı. Yiğit sağ kanattan Ulukavakspor ceza sahasına girdiği anda rakibi tarafından düşürüldü hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı Serkan kullandı kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı: 3-0

Maçın 89. dakikasında Mimar Sinanspor’un yaklaşık 25 metreden kazandığı frikik atşında Yunus Emre mükemmel vurdu topu Ulukavakspor ağlarına göndererek maçın skorunu belirleyen isim oldu: 4-0

Mimar Sinanspor önceki sezon Çorum’u temsil ettiği Bölgesel Amatör Lig baraj maçında Alacagücüspor’a penaltı atışları sonunda yenilerek veda etmişti. Yeşil beyazlılar bir yıl aranın ardından yeniden Bölgesel Amatör Lige yükselmeyi başardı.

Şampiyonluğun diğer adayı Sungurlu Belediyespor ise evinde Alaca Belediyespor’u 1-0 yenmesine karşın rakibinin kazanması ile sezonu ikinci olarak tamamladı.