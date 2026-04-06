Erkekler Voleybol 1. ligi finalinde Sungurlu Belediyespor’un rakibi Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor oldu.

Play-off yarı final ilk maçında evinde 3-1 kazanan Arkasspor Kocaeli’ye avantajlı geldi. Kocaeli Büyükşehir evindeki maçta etkili bir başlangıç yaptı ve ilk iki seti 25-16 ve 25-23 alarak 2-0 öne geçti. Üçüncü sette Arkasspor 25-22 alarak skoru 2-1 yaptı. Maçın kaderini belirleyen dördüncü sette Kocaeli takımı rakibine final biletini vermedi ve 25-20’lik skorla alarak maçı 3-1 kazandı ve skoru eşitledi.

Bunun üzerine finale yükselen takımı belirlemek için altın sete geçildi. Beklendiği gibi büyük bir mücadeleye sahne olan ve her anı heyecan fırtınasına sahne olan seti 15-12 alan Kocaeli takımı finalde Sungurlu Belediyespor’un rakibi oldu.

Sungurlu Efeleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor takımları Efeler ligine yükselen son takımı belirlemek için 8 Nisan çarşamba günü saat 13’de Başkent Voleybol Salonunda karşılaşacaklar. Maç TRT Spor Yıldız’dan canlı olarak yayınlanacak.

Temsilcimiz Sungurlu Belediyespor final maçının hazırlıklarını hafta sonundan itibaren Ankara’da maçın oynanacağı salonda Baş antrenör Mustafa Özdemir yönetiminde sürdürüyor.