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1. Amatör Küme’de şampiyonluk hedefi ile sezona başlayan iki takım Mimar Sinan ile Gülabibeyspor arasında yarın oynanacak zorlu maçı ilimiz B Klasman Hakemi Ahmet Ecevit yönetecek.

İl Hakem Kurulu hafta sonunda oynanacak U 15 ve U 18 Final Grubu ile 1. Amatör Küme maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Buna göre haftanın maçları ve yönetecek hakemler şöyle:

U 15 FİNAL GRUBU: Mimar Sinanspor- Maviay Gençlikspor: Emrecan Arslan, Bahan Çakıcı, Merve Esen. Hattuşaspor- Çorum Anadolu FK: Abdullah Enes Gökgüney, Bahar Çakıcı, Sultan Sol.

U 18 FİNAL GRUBU: Mimar Sinanspor- Gençlerbirliği: İsmail Sırma, Emrecan Aslan, Mertcan Öğreten, HE Kültürspor- Hattuşaspor: Mehmet Samet Ünal, Çiğdem Varan, Fatih Koçak.

1. AMATÖR KÜME: Mimar Sinanspor- Gülabibeyspor: Ahmet Ecevit. Umutcan Koca, Uğur Koçak. HE Kültürspor- İskilipgücüspor: Ertuğrul Ramazan Boyraz, Erdal Uncuer, Uğur Koçak. Kargıserispor- Alaca Belediyespor: Nuniye Çınar Bal, Batuhan Gelgeç, Atahan Demir. İskilipspor - Ulukavakspor: Celal Bayraklı, Fatih Koçak, Sefa Kabak.